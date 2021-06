Geen testbewijzen nodig en toch een kermis met 140 attracties: ‘Tilburg geeft wéér het goede voorbeeld’

,,We zijn blij, uiteraard", zegt kermisexploitant en - organisator Frank Vale. ,,Tilburg heeft vorig jaar het goede voorbeeld gegeven door tóch een kermis op te zetten en nu weer. En als het in Tilburg kan, kan het overal.”



Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 juli staat er een ‘Vakantiekermis’ in het stadshart, circa 140 attracties op twee kermisterreinen, samen goed voor een lint van drie kilometer door de stad.



Net als vorig jaar staat ook de Toxic er weer, een ‘Speed Flip’ (over de kop en snel rond) van de Tilburgse kermisondernemer Niek Moonen. Een mooi vooruitzicht, want vorig jaar vonden er - door de coronamaatregelen - slechts 150 van de normaal meer dan 1.400 kermissen plaats. ,,Vorig jaar had ik het helemaal niet verwacht dat ‘ie door zou gaan, dit jaar wel”, zegt Moonen. ,,Al weet je het nooit zeker, ik ben geen viroloog of politicus.”