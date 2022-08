Geen treinen tussen Breda en Gilze-Rijen door aanrijding op het spoor

De Vlaamse schuur van Moerenburg wordt gedeeld met de wereld: ‘Anders leven we zo in onze eigen bubbel’

TILBURG - Aan de rand van Moerenburg staat een bijzondere Vlaamse schuur. Het opgeknapte monument is opengesteld voor ‘alleman’. Een Syrisch echtpaar kookt daar voor zakenlieden en een Tilburgse kunstenaar is er maanden kind aan huis om in alle rust te schilderen.

27 augustus