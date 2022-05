Geen treinen tussen Breda en Tilburg door aanrijding op het spoor, duurt tot 22.00 uur

Oude bekende Doug Mason wordt de nieuwe coach van Tilburg Trappers: ‘Tempo, tempo, tempo’

Het was geen geheim dat Doug Mason een van de vijf namen op het lijstje was van René de Hondt, de technisch manager van Tilburg Trappers die op zoek was naar een opvolger voor de vertrokken hoofdtrainer Dave Livingston. En nu is duidelijk dat Mason bovenaan stond op het lijstje. Hij keert terug bij ‘zijn’ club.

5 mei