Geen treinen tussen Breda en Tilburg na aanrijding

Megadrugs­zaak Málaga heeft link met Brabant: meerdere invallen in Waalwijk en Kaatsheu­vel

16:10 WAALWIJK/KAATSHEUVEL - De gigantische cocaïnevondst in Málaga van vorige week lijkt een belangrijke connectie met Brabant te hebben. De politie heeft vrijdag naar aanleiding van de recordvangst in de Spaanse kustplaats meerdere invallen gedaan in Waalwijk, Kaatsheuvel en in het Gelderse Asperen. Daarbij is volgens de politie beslag gelegd op verschillende panden, luxe voertuigen en administratie.