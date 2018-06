Geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg door beschadigde spoorbrug

'Laat uitspraak van de rechter over antenne in Riel begin zijn van overleg'

18:00 BREDA/RIEL - ,,In de basis hebben de partijen hier hetzelfde belang: we willen een zo goed mogelijk bereik voor mobiele telefoons in Riel." Robin van der Peijl deed dinsdagochtend een oproep aan de gemeente Goirle en aan Vodafone tijdens het hoger beroep over het plaatsen van een antennemast bij De Veertels in Riel. ,,Waarom kijken we niet samen naar wat de beste oplossing is voor iedereen?"