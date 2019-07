Geen treinen tussen Tilburg en Breda en geen intercity's tussen Breda en Dordrecht

Verwarde man klimt in bovenlei­dings­por­taal bij station Tilburg, treinver­keer komt weer op gang

11 juli TILBURG - Een man is donderdagavond in een bovenleidingportaal boven het spoor in de buurt van Station Tilburg geklommen. Het treinverkeer rondom Tilburg was tijdelijk volledig stilgelegd, maar is inmiddels weer op gang gekomen.