Geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch tot dinsdagochtend door werkzaamheden

UPDATE Burgemees­ter Tilburg: Grass Company verzweeg dat Johan van Laarhoven voor 6,5 miljoen afzag van terugkoop­op­tie

17:10 BREDA/TILBURG - Coffeeshopketen The Grass Company heeft tegenover de gemeente Tilburg verzwegen dat Johan van Laarhoven voor 6,5 miljoen euro afstand heeft gedaan van de terugkoopoptie die hij had. Voor burgemeester Theo Weterings van Tilburg was dat de reden om de vergunning voor de twee filialen van The Grass Company aan de Spoorlaan en de Piusstraat in te trekken.