Geen treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel

Willem II-mascotte Kingo zet voor deze ene keer zijn leeuwenkop af: ‘Fran Sol wilde altijd een knuffel’

16:01 TILBURG - Stond hij daar maar mooi in zijn leeuwenpak op het veld tijdens de bekerfinale in De Kuip. Huh? Ja, Dyon Staps als Kingo, de mascotte van Willem II. Hij is uitgeroepen als vrijwilliger van het jaar bij zijn club.