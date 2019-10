Geen VAR tijdens het tiende tafelvoetbaltoernooi in Biest-Houtakker

Het is volle bak op zaterdagavond bij Ome Toon in Biest-Houtakker tijdens het tiende tafelvoetbaltoernooi, een overblijfsel van Weekend Sentiment, zo vertelt Hans Hesselmans van de organisatie. Hij stimuleert de jeugd dit oude spel te beoefenen. Een van hen is de 11-jarige Imke Vingerhoets. Het gesprek van de dag op school. ,,We werden geplaagd door de jongens. Gelukkig heeft het team dat van ons won, verloren in de halve finale.”



Niet alleen jeugd, maar zeker ook volwassenen, zowel mannen als vrouwen genieten van het traditionele, fanatieke evenement. Zelfs van over de grens zijn ze vertegenwoordigd met drie teams. Stefan Adriaenssen (38) uit Retie zegt dat in België tafelvoetbal leeft. ,,Vanavond hoor ik bij de betere, maar in België valt het reuze mee. Wij komen hier al een aantal jaren. Het is leuk in Biest-Houtakker.” De overtuiging dat de Belgen gaan winnen is groot. ,,Zoals gewoonlijk”, verzucht Tinus van Gestel uit Diessen, man van het eerste uur. ,,Zij spelen te sterk voor ons.”