Geen woning in Groenewoud voor mensen die crimineel gedrag vertonen, ‘Balans in de buurt herstellen’

Als het ministerie toestemming geeft, wil de gemeente de maatregel in eerste instantie voor de duur van vier jaar invoeren. Uiteindelijk moet dat leiden tot minder overlast en criminaliteit in de betreffende buurten. Bewoners van deze straten zijn woensdag per brief geïnformeerd over de plannen, waarin de gemeente nauw samenwerkt met de politie en de drie woningcorporaties.



Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de maatregel betrekking heeft op iedereen vanaf 16 jaar. Wanneer een woningzoekende zich meldt bij de woningcorporaties Tiwos, WonenBreburg of TBV wordt er eerst een onderzoek gestart naar het verleden van die persoon. Er wordt onder meer gekeken of de woningzoekende in de afgelopen vier jaar crimineel of overlastgevend gedrag heeft vertoond. Ook wanneer de woningzoekende een uitkering heeft en korter dan zes jaar in Tilburg woont komt hij of zij niet in aanmerking voor huisvesting. Mensen met een inkomen uit werk of een afgeronde have/vwo-opleiding of basisberoepsopleiding krijgen dan voorrang.