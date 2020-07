Geert K. wil geen Reclassering, maar wel op weg naar hopelijk een gelukkig leven

Op papier is het een eenvoudige zaak. De veroordeelde Tilburger heeft zich niet gemeld en weigert zich te laten begeleiden door de Reclassering. En dus moet hij een taakstraf van veertig uur uitvoeren en een week de cel in. Dat is niet per se een uitgemaakte zaak voor de politierechter in Breda. Want is de maatschappij daar nu het best mee geholpen? Het is de vraag die tijdens de zitting centraal staat.