Geertje Jacobs nieuwe directeur Keramiek Centrum in Oisterwijk

Geertje Jacobs begint met ingang van 1 oktober. Ze beschikt over een solide staat van dienst in de culturele sector. Zo was ze onder meer directeur van Het Nationaal Glasmuseum Leerdam, Hoofd collectie van het Noord-Brabants Museum Den Bosch en was werkzaam bij het Textielmuseum in Tilburg en het Rijksmuseum in Amsterdam. Jacobs wordt eindverantwoordelijk voor zowel het artistiek-inhoudelijke als het zakelijk-financiële beleid van het EKWC.