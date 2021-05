Geest ‘herindeling’ lijkt even uit de fles: kan Goirle het financieel wel alleen?

GOIRLE - De geest van een gemeentelijke herindeling in Goirle lijkt uit de fles. Nu de gemeente binnen een paar jaar tijd richting een begrotingstekort van misschien wel 2 miljoen euro afkoerst, moeten er strategische keuzes worden gemaakt. ,,De vraag is: redden we het als Goirle wel alleen?”, vraagt de VVD zich af.

Wethouder Johan Swaans had tijdens de presentatie van de zogenoemde perspectiefnota al aangekondigd: er is een financiële storm op komst in Goirle. Eentje die zich niet met een rijtje bezuinigingen laat indammen. ,,We moeten voorbereid zijn op het ergste. Hoe dat moet, dat zal de gemeenteraad aan moeten geven", aldus de VVD-wethouder.

De raad op zijn beurt legde de bal dinsdagavond weer terug bij het college van B en W. Inderdaad is het nodig om een strategische koers uit te zetten: wat zijn de taken van een gemeente, wat kan nog wel en wat nog niet. ,,Zorg voor die strategische discussie over de begroting. Zodat we goed onderbouwde besluiten kunnen nemen", gaf Henk Gabriëls (PAG) de voorzet namens het CDA, de VVD en de Lijst Riel Goirle (LRG).

Coalitiegenoten niet op 1 lijn

Toch zijn de coalitiepartijen het onderling niet eens over hoe dat dan moet. Beginnen met een financiële analyse, zegt PAG. Kijk waar Goirle meer geld uitgeeft dan andere gemeenten, waar lopen tekorten op, wat zijn de kritische dossiers? Helemaal niet, vindt het CDA. ,,Beleid gaat voor geld. Wat willen we doen in plaats van kijken naar bedragen en wat we daarvoor kunnen doen”, zegt Sjaak Sperber (CDA).

De VVD, maar ook D66, vinden gemeentelijke herindeling geen taboe. ,,Zelfstandigheid van Goirle is geen doel op zich. We moeten doen wat het beste is voor onze inwoners”, verwoordde Janneke van den Hout (D66) het. Ad van Beurden (VVD): ,,Zelfstandigheid is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Als we Goirle tot op het bot moeten uitkleden, dan zijn wij niet goed bezig.”

Allemaal ‘spierballentaal', vindt Pernell Criens (PvdA) die de SP en de Arbeiderspartij Goirle en Riel aan haar zijde vond. ,,Als we nu te voortvarend te werk gaan, hebben we daar straks dan geen last van? Laten we een pas op de plaats maken.”

Want heel veel is nog onduidelijk, zo vulde Deborah Eikelenboom (SP) haar aan. ,,Laten we hopen op een nieuw sociaal kabinet in Den Haag. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost, maar krijgen we wel meer toekomstperspectief.”

Uiteindelijk is het probleem dat er te weinig geld vanuit Den Haag wordt uitgetrokken voor alle taken die op het bordje liggen van een gemeente. ,,We hebben altijd onze boontjes kunnen doppen. Dit is een probleem dat veel gemeenten hebben. Alles staat en valt met financiën", vindt Mark Verhoeven (LRG).

Swaans vraagt de raad om aan te geven waar de nadruk op moet komen liggen. Een discussie over gemeentelijke herindeling, vindt hij een brug te ver.