Gehandicapten en Zonnebloem delen nieuw keurmerk uit: Efteling, Beekse Bergen, NAC en PSV zijn oké

Uitzichtto­ren Spoorpark wordt zo hoog als een flat: abseilen kan, tokkelbaan volgt misschien

9:05 Woe 6 mrt: Bizar hoog wordt ‘ie: het Spoorpark krijgt een panoramatoren van 36 meter. Dat is te vergelijken met een appartementencomplex van tien verdiepingen. Hij is beklimbaar, abseilen kan ook en wellicht komt er een tokkelbaan. Donderdag gaat de eerste schop de grond in, in oktober moet de ‘Kempentoren’ er staan.