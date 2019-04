Geheugen laat Tilburgse hardrijder in de steek bij de kantonrechter

Stadspor­tret Jaap van Ham: ‘Op feestjes vertellen mensen nu trots dat ze uit Tilburg komen’

9:43 Di 2 apr: Van schoorvoetend op feestjes vertellen dat je in Tilburg woont naar oppassen dat we niet te arrogant worden. In een paar jaar tijd is de stad ontzettend veranderd. Horecaondernemer Jaap van Ham groeide mee: naast café Polly bestiert ‘ie nu ook café Bakker en het Ketelhuis. En het meest in het oog springende - de rooftopbar van Doloris - zit in de pijplijn. ,,Een krankzinnige plek.”