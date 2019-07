Gehuld in een zuurstokroze shirt al hardlopend door de kermis van Tilburg

Droog bleef het niet, en dus moesten deelnemers nog behoedzamer over de hindernissen. Die van Heroes City bijvoorbeeld, op het Stadhuisplein. De meesten gaan op hun gemak, en dus kan er aan de overkant van de straat ook best even gepauzeerd worden bij de Kop van Jut, waar Mascha Sleegers bij een eerste poging net naast de kop mikt. ,,Lopen gaat beter dan slaan", lacht ze.

Bij de finish is Levani Maspaitella (21) een van de eersten. ,,We wilden eigenlijk voor de tien kilometer gaan, maar zijn onderweg ergens verkeerd gelopen." Zo liep de Tilburger maar de halve afstand, maar was het toch vermoeiend. ,,Ik train bijna iedere dag in de sportschool, maar dat is toch een ander soort conditie." Het rondje kon hem desondanks bekoren. ,,Heel mooi, zo over het kermisterrein, vooral op het laatst bij de achtbaan."

En terwijl Levani dankbaar een beker water in ontvangst neemt, wordt op het podium de laatste groep weggetoeterd. En zoals het hoort bij de Kermisrun, klinkt bij de start al gejuich.