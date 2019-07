Gehuldigde Duncan Laurence gaat ook naar de Verenigde Staten

Brand in de stroopwa­fel­oven van Banket­groep op industrie­ter­rein Kraaiven in Tilburg

12:51 TILBURG - In de bakkerij van Banketgroep in Tilburg woedt donderdagmiddag brand. Een stroopwafeloven op de eerste verdieping is in brand gevlogen, waardoor de vlammen uit de schoorsteen sloegen. Op eerste beelden lijkt de brand zich tot daar te beperken.