Gejatte rode stempotloden komen niet terug, de bijzondere stemlokalen - zoals het poppodium - wél

Nog een jaar toezicht is niet wat Mandy wil, maar rechter zet door: ‘U zult er blij mee zijn’

16 maart TILBURG/BREDA - Als je het Mandy R. eerlijk vraagt, dan heeft ze eigenlijk geen zin in toezicht door de Reclassering. Ze is in 2018 veroordeeld en een van de voorwaarden was toen dat ze zich regelmatig zou melden. En hulp zou aannemen van de Reclassering. Daar maakt ze eigenlijk een potje van. ,,Ik geef nog een laatste kans. Maak er nou wat van", geeft de politierechter de Tilburgse mee.