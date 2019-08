Gekleurde zandbak (28.000 kilo) mag leeg: wie heeft er nog blauw/geel/roze zand nodig?

Na Festival Kaapstad bleef het kunstwerk Pitch of Colored Sand nog een paar weken staan, maar ook daar komt het eind in zicht. Vanaf komende maandag tot de zondag erop mag iedereen die dat wil zand uit de bak scheppen. De bovenste laag zand is net een regenboog, maar wie wat dieper graaft stuit op bijvoorbeeld kilo's rood zand.



,,Als mensen meer dan een emmertje of een kruiwagen zand willen komen halen moeten ze rekening houden met de tijden van het laden en lossen in de binnenstad”, zegt Niki van Rooij namens Kaapstad. ,,Dat is dagelijks van 06:00 uur tot 11:00 uur.”