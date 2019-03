Gekte rondom 'Arcade' overrompelt Tilburger Duncan Laurence: 'Het is onwerkelijk’

TILBURG - Nog geen 24 uur is Arcade, het songfestivalnummer van Duncan Laurence, wereldkundig en de stroom aan positieve reacties houdt maar niet op. De Tilburgse zanger is er zelf een beetje overdonderd door, liet hij vrijdag aan het ANP weten tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers. “Dat het zó zou worden ontvangen?! Het is echt te gek.”

Eerst was daar al de selectiecommissie die Arcade juichend ontving. Onwerkelijk, vond Duncan, vooral omdat hij nog geen artiest van naam is. “Ze hebben voor mij gekozen. Ik vind het te gek dat ik deze kans krijg en nu wordt het heel goed ontvangen door het Nederlandse publiek. Daar ben ik heel blij om.”

De bekendmaking, donderdagavond in De Wereld Draait Door, voelde Duncan als een enorme ontlading. “Het was zo spannend op dat moment en volgens mij voelden heel veel mensen dat ook met mij mee. Het moment dat je dan datgene moet laten zien wat je al die tijd verborgen hebt gehouden en het is daar ineens. Dat voelde heel onwerkelijk”, zegt hij.

Bescherming

De 24-jarige singer-songwriter uit Hellevoetsluis zocht de afgelopen jaren na zijn deelname aan The Voice of Holland voortdurend naar zichzelf, ging naar verschillende schrijverskampen en ontwikkelde zich verder. Die reis spookte door zijn hoofd toen Nederland voor de televisie kennismaakte met Arcade. “Al die jaren zoeken en schrijven, ontwikkelen en nu op zo’n groot podium komt het naar buiten. Dat is bizar.”

“Ik wist niet wat ik moest verwachten”, vervolgt Duncan. “Je maakt iets, daar sta je volledig achter. En nee, ik had niet verwacht dat het zo positief zou zijn. Misschien ook wel heel erg uit bescherming. Ik had tegen mezelf ook wel 20 keer per uur gezegd: ‘jij hebt ook wel eens een mening, jij hebt ook wel eens iets dat je niet mooi vind. Accepteer dat van een ander’, en daardoor werd ik heel erg rustig.”

Dromen

Niet alleen in Nederland zijn de kritieken uitermate gunstig, ook de rest van Europa lijkt onder de indruk. De bookmakers zien in Duncan zelfs een serieuze kanshebber voor de winst. “Of ik al durf te dromen? Jazeker, dat doe ik al! Ik zie er zo naar uit, ik heb er heel veel zin in.”