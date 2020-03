Geld en sieraden gestolen van hoogbejaarde vrouw na babbeltruc ‘thuiszorgmedewerkster’ in Goirle

Oproep links Tilburg: vang kinderen vluchtelin­gen op

10:27 TILBURG - 'Laten we de meest kwetsbare vluchtelingen aan de Turks-Griekse grens opnemen in ons midden'. Die oproep doen de PvdA, GroenLinks en de SP maandag via het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad aan Burgemeester en Wethouders.