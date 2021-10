Geld over in Goirle, maar ook de gemeenteraad blijft voorzichtig: ‘Geen Sinterklaas spelen’

GOIRLE - Het balletje werd wel opgeworpen dinsdagavond in Goirle. Kunnen we het overschot van een miljoen euro op de begroting niet voor de helft gebruiken? Is het een idee om de inflatiecorrectie op de ozb niet door te voeren? Het ziet er niet naar uit.

Het was de Arbeiderspartij Goirle en Riel die wel wat mogelijkheden wilde zoeken om het overschot op de begroting te spenderen. Om bepaalde bezuinigingen niet door te voeren, hoewel Servie Beekmans niet verder kwam dan het achterwege laten van het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) met een inflatiecorrectie.

Dat idee was eerder al geopperd door Theo van der Heijden (VVD). ,,We hebben de woonlasten verhoogd, maar voor ons is het logisch dat als de situatie verandert, dat we vragen om verlaging.” De liberaal deed dit voorstel omdat hij toch geluiden hoort uit Den Haag dat het kabinet meer geld gaat uitkeren. Dat is de tegengestelde boodschap van zijn partijgenoot en wethouder Johan Swaans. Die waarschuwt juist dat het kabinet fors gaat korten in de toekomst.

Quote Vanuit Den Haag zijn we bijna aan de financiële afgrond gebracht omdat ze allerlei taken hebben overge­bracht naar de gemeenten. Dat is ook door uw partij gedaan Mark Verhoeven , Lijst Riel Goirle

In elk geval was er op de Arbeiderspartij na geen enkele fractie voor het verlagen van de ozb. In tegenstelling, gaf Henk Gabriëls (PAG) aan. ,,We moeten sparen voor de toekomst.” Mark Verhoeven (LRG) werd zelfs fel: ,,We moeten hier geen aannames doen over een nieuw kabinet. Vanuit Den Haag zijn we bijna aan de financiële afgrond gebracht omdat ze allerlei taken hebben overgebracht naar de gemeenten. Dat is ook door uw partij gedaan. En nu wilt u hier Sinterklaas gaan spelen.”

Inderdaad heeft Goirle een miljoen over op de begroting. Dat is slechts een eenmalige meevaller omdat er vanuit Den Haag extra geld naar de Jeugdzorg gaat. Het college van B en W blijft hameren op de donkere wolken die boven Goirle blijven hangen. Voor de jaren daarna zijn er waarschijnlijk tekorten. Een meerderheid van de raad lijkt mee te gaan in die redenering, hoewel Pernell Criens (PvdA) dat allemaal wat al te straf vindt. ,,Steeds dat inktzwarte scenario schetsen, daar word ik gammel van.”

Fietspad in de ijskast

De SP probeerde nog om een aantal investeringen in de infrastructuur in de ‘ijskast te zetten'. Zoals het fietspad tussen Gilze en Riel. ,,We zien niet dat daar zoveel fietsers gebruik van die weg maken”, gaf Deborah Eikelenboom aan van de SP. Ook dit punt gaat het niet halen.

,,We hebben al toestemming gegeven als raad”, zei Fons Smits (CDA). ,,In de begroting worden alleen extra kosten opgenomen. Als we dit nu in de ijskast zetten, dan komt het er nooit meer uit.” En dat laatste is onwenselijk, zo was toch wel te merken aan de andere fracties.

In november wordt de begroting definitief aangenomen. Hele grote verschuivingen in de voorstellen van het college lijkt dat niet op te leveren, op basis van een eerste debat.