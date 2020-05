Geld voor betere uitstraling Bedrijvenpark Kaatsheuvel

Spoorpark precies binnen de begroting: van 5,3 miljoen is 484 euro over

16:15 TILBURG - Het werk aan het Spoorpark is binnen de begroting gebleven. Voor de aanleg van het park was 5,3 miljoen euro beschikbaar. Nu deze week de laatste planten zijn gezet en de rekening is opgemaakt blijkt dat er een bedrag van 484 euro over is. Bovendien is er 293.550 euro achter de hand voor de inrichting van het Van Beurdenterrein. Dat gebied wordt later aan het park toegevoegd.