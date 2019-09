Geldzorgen drijven in Oisterwijk wig tussen raad en college

VIDEO De band Red Sparowes hield pauze van negen jaar en komt nu naar Roadburn in Tilburg

15:26 TILBURG - Na een onderbreking van negen jaar staat post-rockband Red Sparowes weer op het podium. De band uit Los Angeles is volgend jaar te zien op het Tilburgse festival Roadburn. Het festival maakte deze week een aantal nieuwe namen bekend. Zo is Russian Circles te horen in Tilburg, maken Brutus en Torche hun Roadburn debuut en komt Warhorse voor het eerst naar Nederland. Dead Neanderthals viert het 10-jarig bestaan in Tilburg met meerdere shows.