Gelig van buiten, felroze van binnen: Flügelbitterbal als nieuwe carnavalssnack in Tilburg

Automobi­lis­te (48) rijdt onder invloed twee fietsers aan in Dongen, moet rijbewijs inleveren

DONGEN - Een automobiliste uit Ravels is zondagavond rond 19.20 uur tegen twee fietsers gebotst op de Monseigneur Nolenslaan in Dongen. Ze had teveel gedronken, blijkt uit de blaastest die de politie haar liet doen.

8 november