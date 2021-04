Gelikte flyers in Tilburgse brievenbussen: Gerrie en Robbie willen uw huis opkopen, tegen een 'eerlijke prijs’

‘Geen financieringsvoorbehoud, 100 procent zekerheid’, ‘geen gedoe’ en ‘transparant en eerlijk’. Wie een ‘wij willen uw woning kopen’-flyer in de brievenbus heeft gehad, kan de rest wel dromen. Duizenden ploffen er in de hele stad op de mat.



Neem Gerrie en Robbie. ‘Wij zijn Gerrie en Robbie en wij willen graag een toekomst opbouwen door middel van vastgoed’, schrijven ze in een netjes vormgegeven folder die wijd en zijd in Tilburg is verspreid. Wie panden tipt kan op 250 euro rekenen, ‘geen makelaarskosten (!)’ en het verkopen en vervolgens terughuren is een optie.



Gerrie neemt op. Gerrie zegt dat ze alleen een selectie van panden maakt. ,,De rest handelt Robbie af.” Dat is niet haar man, maar een makelaar, vertelt ze. En haar zoon. Ma doet het voorwerk: ,,Ik wil iets om handen hebben.”



Vooropgesteld: wat Gerrie en Robbie doen is hartstikke legaal. Toch wringt het voor veel mensen in een woningmarkt waar de krapte toeneemt.