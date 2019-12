‘Geluid van 75 rommelpotten in Driekoningen optocht gaat hard’

TILBURG - De dertien deelnemers die deze ochtend gaan rommelpotten bouwen schrikken even. ,,We gaan er 75 maken,” aldus Paul Spapens uitdagend. Hij leidt de workshop samen met Sjaak van Herk (74), eigenlijk houten muziekinstrumentenmaker.

Spapens vroeg of Van Herk vooraf experimenten wilde doen, zodat er geen varkensblazen nodig waren. Van Herk: ,,Het was even zoeken, ik kwam uit op plastic van voerzakken voor kippen.”

Deelnemers juichen als de eerste rommelpot verrijst en een brommend geluid maakt. De kunst? Een stokje met inkeping áán het plastic vel bevestigen, en het vel zo strak mogelijk over een conservenblik trekken. Maar ook weer niet te strak, bij een deelnemer knapt ‘ie. Het maken gaat rap, er verrijzen er 75 die 5 januari worden uitgedeeld bij de grootse Driekoningenoptocht in Tilburg. Spapens: ,,Het brompottengeluid in de Heuvelstraat wordt imponerend.”

Hij vertelt tijdens de workshop over winterfeesten in Tilburg waar arme mensen bedelden en de rommelpot werd bespeeld. Oude liedjes blijken springlevend onder deelnemers. Bij een dia over ‘omkeringsfeest’ Sint Thomas beginnen enkele 65-plussers spontaan ‘Koosje Koosje’ te zingen. Dat was van oorsprong een bedelfeest in de traditie van Driekoningen zingen, Sint Maarten en vastenavond.

Stichting het Vierde Geschenk -die dit jaar is opgezet- en net als voor de afgelopen Driekoningenoptocht kinderen speelgoed laat afgeven voor Tilburgse kinderen in armoede, organiseerde de workshop. ,,Driekoningen is niet alleen religieus, maar ook echt een kinderfeest”, aldus voorzitter Hennie van Schooten (65). Spapens vult aan: ,,De rommelpot komt ook voor in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De drie koningen zijn gelijk en komen uit Afrika, Azië en Europa. De Driekoningenoptocht past daarom bij onze inclusieve samenleving en we hopen dat ook veel Tilburgers met andere nationaliteiten aansluiten.”