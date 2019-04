Geluidsschermen bij knooppunt De Baars? Bewoners Koningshoeven halen er hun neus voor op

Notre Dame is voor Oisterwijk een déjà vu: Petruskerk stond in 1998 in lichter­laaie

8:55 OISTERWIJK - Het drama van de Notre Dame in Parijs moet bij Oisterwijkers een gevoel van déjà vu hebben opgeroepen. Hun iconische Petruskerk, van dezelfde architect als die van het Rijksmuseum in Amsterdam, dreigde op 27 mei 1998 in vlammen op te gaan. Uiteindelijk ging van het monumentale bouwwerk van Pierre Cuypers alleen de torenspits verloren.