‘Geluidswal A58 kan voor helft van 12 miljoen'. Aldus een schatting van de voorstanders in Goirle

GOIRLE - Stichting Geluidsoverlast Goirle is verbolgen over de mededeling van B en W van Goirle dat een verlengde geluidswal ten zuiden van de A58 niet haalbaar is. Volgens voorzitter René Eijsermans hebben zo'n 2.500 Goirlenaren last van het razende verkeer op de rijksweg. ,,Aan de overkant van de A58, op grondgebied van Tilburg is wel een geluidswal en daar is het fluisterstil. Op grondgebied van Goirle is het een herrie.”