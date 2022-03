Geluidswal N269 is in orde, zolang er maar geen schop de grond in gaat voor zonnepanelen

Op verzoek van de gemeenteraad is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de bestanddelen van de geluidswal langs de N269. Het college van B en W liet in juni vorig jaar weten dat het niet mogelijk was om zonnepanelen op de wal te leggen, zoals de raad dat had gevraagd, omdat het hier om ‘vervuilde grond’ ging. De verwarring na dat antwoord was groot. Want hoezo kwam dat nu ineens plompverloren naar voren en hoe vervuild is die grond dan?