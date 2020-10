Geluk bij een ongeluk: dat Tilburg nog helemaal niet zo toeristisch is

Het zijn cijfers waar je als ondernemer in de Tilburgse binnenstad tranen van in de ogen krijgt. Vorige week lag de omzet ten opzichte van dezelfde week een jaar eerder op min 33 procent. Het aantal bezoekers op min 42 procent.



,,Schokkende cijfers, maar niet zo schokkend als tijdens de eerste lockdown", zegt Stefan van Aarle, de voorzitter van het Tilburgse Ondernemersfonds. ,,Toen zagen we het bezoek met zeventig procent afnemen.”



De stad zit deze dagen nog in de top drie van beter presterende grote steden. ,,Omdat onze binnenstad een boodschappenfunctie heeft. Wie onderaan hangen - en dat is echt wel schokkend want dan heb je het over afnames van zestig procent - zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Daar blijven de toeristen, recreanten en dagjesmensen weg.”



Eigenlijk is het ironisch: ,,Dat we nog niet zijn wat we als stad beogen, is nu eigenlijk onze redding.”