Gemaskerde mannen aangehouden na achtervolging met helikopters vanuit Tilburg, één man ontkomt na kledingtruc

VideoTILBURG - Na de lange en wilde achtervolging vrijdagavond tussen Tilburg en Ravels zijn drie mannen aangehouden. Dat gebeurde na een crash in de Belgische grensplaats. Volgens de politie begon de achtervolging nadat een drietal gemaskerd werd gezien bij een woning aan de Hornstraat in de Tilburgse Reeshof.

Naar de identiteit van de verdachten doet de politie nog onderzoek. In totaal zijn er vier verdachten betrokken: een vierde man zat klaar in een vluchtauto. Een van de vier mannen kon al in Tilburg ontkomen, vertelt politiewoordvoerder Dik Advocaat.

Lees ook Play Achtervolging vanuit Tilburg eindigt met crash in België, BMW zwaar beschadigd Lees meer

Gemaskerde mannen

Een omstander zag de gemaskerde mannen en belde rond 20.45 uur naar de politie. Die trof de drie aan bij de woning. Agenten gebruikten pepperspray maar de drie mannen konden ontkomen. Twee van hen stapten in de vluchtauto - een zilvergrijze BMW met valse buitenlandse kentekenplaten - waarin de bestuurder al zat te wachten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Achtervolging vanuit Tilburg eindigt met crash in België. © Jack Brekelmans / Persburo BMS

Politiehelikopters

,,Na een lange achtervolging met hoge snelheden crashte het voertuig in het plaatsje Ravels in België. De drie inzittenden renden weg in de omgeving van vliegveld Weelde. Zowel door de Nederlandse als Belgische agenten werd de omgeving afgezet en zochten twee politiehelikopters uit beide landen naar de verdachten. Met resultaat”, beschrijft de politie de daaropvolgende achtervolging. De aangehouden verdachten zitten vast in België en worden daar gehoord.

Quote Hij kocht bij een supermarkt andere kleding en vluchtte vervolgens verder met een felrood shirt aan Politie

Kledingwissel

De man die in Tilburg was weggerend, kon ondertussen ontkomen. De politie meldt hij tijdens de vlucht van kleding is gewisseld. ,,Hij kocht bij een supermarkt (in de omgeving van winkelcentrum Heyhoef) andere kleding en vluchtte vervolgens verder met een felrood shirt aan. De achtergebleven kledingstukken werden in de omgeving aangetroffen en zijn in beslag genomen. De verdachte is tot op heden nog niet gevonden.”

Wat de verdachten precies op het adres, waar één persoon aanwezig was, van plan waren is nog onduidelijk. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

Tweede lange achtervolging in Brabant in week tijd

Een week geleden crashte een politieauto nog tijdens een achtervolging over de A16 en de A58. Daarbij werden snelheden van boven de 260 kilometer per uur gehaald. De verdachte die de agenten achterna zaten, had 16 kilo coke op zak.

Volledig scherm Achtervolging vanuit Tilburg eindigt met crash in België © Jack Brekelmans / Persburo BMS