Gemeente betaalt bijna ton voor kunstwerk centrumplan Gilze

GILZE - Het college van B en W trekt 90.000 euro uit om kunstwerken in het centrumplan Gilze te realiseren. Om de plannen mogelijk te maken is 180.000 tot 200.000 euro nodig. Kunstenaar Jan van IJzendoorn, die het winnende ontwerp maakte, dient de rest via andere bronnen binnen te halen.

Het nieuwe collegevoorstel is een aanpassing van het besluit dat eind 2015 door de gemeenteraad van Gilze en Rijen werd aangenomen. Destijds werd besloten dat de gemeente bereid is garant te staan voor een bedrag van maximaal 90.000 euro. Maar de wijze waarop dat destijds is geformuleerd, maakt het voor de kunstenaar onmogelijk geldbronnen aan te boren. ,,Iedere keer weer kreeg ik de vraag 'En wat doet de gemeente dan?'. Dat maakte het heel lastig. Nu de gemeente een krediet beschikbaar stelt, denk ik dat het een stuk eenvoudiger wordt om co-financiers te vinden.”

De kunstenaar stelt drukdoende te zijn met het 'aanboren van andere geldbronnen'. Er staat een subsidieaanvraag uit en een tweede is in voorbereiding. ,,Maar ik heb nog niets vernomen over mijn aanvraag. Gezien de coronacrisis denk ik dat het ook nog wel even gaat duren.”

Quote Er zit een bijzonder ritmisch muziekje in dat je ook ziet in de structuur van de wijk. Jan van IJzendoorn, kunstenaar

Take 5

Het kunstproject bestaat uit vijf (Take 5, naar het gelijknamige jazznummer) parkachtige plekken die in het centrumplan komen en onderling met elkaar zijn verbonden. ,,Er zit een bijzonder ritmisch muziekje in dat je ook ziet in de structuur van de wijk. De huizenblokken vormen namelijk gekantelde driehoeken en de parken sluiten daarop aan."

Met de uitvoering ervan is volgens Van IJzendoorn al deels begonnen. In nauw overleg met buurtbewoners is een speeltuin aangelegd. ,,De andere delen moeten verder ontwikkeld worden. Dat gebeurt in goed overleg met de bewoners. Ik vind dat heel belangrijk.”

Prikkel