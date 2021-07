Gemeente blikt terug op ‘prettig begin’ Tilburgse kermis, maar er zijn nog wel aanpassingen nodig

Niet meer aanhoudingen en incidenten dan op een normale horecanacht en ‘een gezellig drukke kermis’. Daarmee is de eerste Tilburgse kermisdag - in afgeslankte vorm vanwege corona - volgens de gemeente goed verlopen. Bij de vijftien poorten die het in drie delen opgeknipte kermisterrein ontsluiten, stonden amper rijen.



Aan de Spoorlaan wel tegen 21 uur. Daar gaat de gemeente vandaag de wachtruimtes groter maken, vertelt een woordvoerster na de kermisevaluatie. Nog een aanpassing die nodig is: het zichtbaarder maken van het Besterdplein als derde kermislocatie.



Bij het NS-plein staat een attractie dwars over de Besterdring, daardoor is het achterliggende kermisterrein amper te vinden. ,,Echte Tilburgers weten dat wel, andere bezoekers niet”, aldus de woordvoerster. ,,Daar gaan we vandaag op puzzelen.”