Gemeente en rioleringsbedrijf ruziën over bodemverontreiniging; rechter mikt op verzoening

Uit een onderzoek van de onafhankelijke milieuadviseur(STAB) van de Raad blijkt dat niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor een aantal restverontreinigingen in de bodem. Van der Velden was van 1987 tot 2009 aan de Kobaltstraat gevestigd. Na vertrek en ondanks een eerdere sanering, bleek de bodem in een strook grond op verschillende dieptes nog olieresten te bevatten.