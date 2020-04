Gemeente Gilze en Rijen wil deel van 500 vluchtelingenkinderen opvangen

RIJEN - Een deel van 500 kinderen die in slechte omstandigheden verblijven in Griekse opvangkampen is welkom in de gemeente Gilze en Rijen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daar vorige week mee ingestemd.

Coalitiepartijen CDA en Gemeentebelang kwamen samen met oppositiepartijen D66, PvdA en Groen Gilze en Rijen met een motie om als lokale overheid aan te sluiten bij de zogeheten coalition of the willing. Dat zijn inmiddels 43 gemeenten in Nederland die bereid zijn om de kinderen op te vangen, ondanks dat het kabinet daar afwijzend tegenover staat.

Overvol

De kampen waarin de minderjarigen zonder ouders verblijven zitten overvol en er is een gebrek aan medische zorg en voldoende sanitair. Bovendien heeft in een deel van de kampen het coronavirus de kop opgestoken en vrezen experts een ramp omdat mensen zo dicht op elkaar zitten.

Quote Dit is een probleem dat in de regio zelf opgelost moet worden, anders wordt het dweilen met de kraan open. Ryan van Osch, raadslid VVD

Kern'75 en VVD zagen de motie niet zitten, net als het college van B en W. Burgemeester Derk Alssema vond dat de gemeente al voldoende doet om vluchtelingen op te vangen. Tenslotte is er in Gilze een asielzoekerscentrum. Voor de VVD ging het om een principiële kwestie, aldus Ryan van Osch. ,,Hoe mooi dit initiatief ook is, wij kunnen het niet steunen. Dit is een probleem dat in de regio zelf opgelost moet worden, anders wordt het dweilen met de kraan open. We moeten de oorzaak oplossen.”

Quote Er is sprake van een schrijnen­de situatie, daar moeten we echt iets aan doen. Janet Frankenmölle, raadslid CDA

Grote zorgen