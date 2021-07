Gemeente moet locatieonderzoek Gilde Berkel-Enschot opnieuw uitvoeren

BERKEL-ENSCHOT - Alles leek in kannen en kruiken voor de verhuizing van Gilde Sint Hubertus in Berkel-Enschot. Maar toen kwamen bewoners in opstand en stuurde de provincie de gemeente Tilburg terug.

Het Gilde-terrein met clubgebouw aan De Kraan in Berkel-Enschot moet verhuizen om plaats te maken voor de nabijgelegen nieuwbouwwijk De Nieuwe Warande. De keuze viel op een perceel aan het Riddershofpad, maar de provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Tilburg verzocht het in 2013 gedane locatieonderzoek te ‘actualiseren’.

Barbara Mutsaers startte met buurtbewoners begin dit jaar een petitie tegen de nieuwe plek. „Mooi dat de gemeente en projectontwikkelaar Ruimte voor Ruimte nu tot de conclusie komen dat het Riddershofpad niet de beste locatie is. We zijn benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek naar andere locaties. Wel hopen we dat het geen onderzoek voor de bühne is. We blijven kritisch.”

Vier alternatieven

De gemeente stelt dat deze locatie wel in beeld blijft, maar onderzoekt vier alternatieven. Dat zijn er twee in Tilburg nabij de Burgemeester Bechtweg ter hoogte van de Hazennest en twee in Berkel-Enschot: aan de Heikantsebaan en aan de Hoolstraat. Hier wordt de combinatie met de daar gevestigde handboogvereniging De Meierijers bekeken.

Quote We hopen dat het geen onderzoek voor de bühne is. We blijven kritisch. Barbara Mutsaers, Initiatiefnemer petitie

Voorzitter Lowie Claessens: „Er is nog niet met ons gesproken. Maar we staan open voor een gesprek.” Wil van Keulen van het verhuizende Gilde geeft aan dat het nieuws vooral vragen oproept: „We waren blij met het Riddershofpad. Waarom nu andere locaties onderzoeken? Zoals de locatie Hoolstraat: wat is daar de bedoeling? En de Heikantsebaan is al eerder in beeld geweest, maar viel toen af. Waarom nu opnieuw bekijken?”

De gemeente en de projectontwikkelaar voeren het onderzoek dit najaar uit. Ze kijken naar de impact op de omgeving qua geluid en milieu en naar de financiële implicaties. Ook spreken ze met direct omwonenden. Op basis van de resultaten wordt begin 2022 een definitieve keuze gemaakt.