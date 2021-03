Gemeente schrapt populaire grasveldjes Piushaven, tegen het zere been zonaanbidders: ‘Diep verdrietig’

Kraken werd in 2010 illegaal: ‘Nu rotten de panden in Tilburg voor onze ogen weg’

21 maart TILBURG - De woningnood is hoog, toch staat een nieuwe generatie krakers niet aan de deuren van lege panden te rammelen. Het heilige kraakvuur in Tilburg lijkt gedoofd. ,,Ik denk dat we niet meer weten hoe het moet. Echt vechten voor je idealen.” Vandaag in deel acht van de serie Onbetaalbaar Wonen.