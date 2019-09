Gemeente Tilburg finalist voor titel Beste Overheidsorganisatie 2019

De tien kandidaten die nog in de race waren moesten vrijdag in Utrecht de jury zien te overtuigen. Tilburg legde in haar presentatie de nadruk op samenwerking met partners in de stad, het lef dat de gemeente toont en de kansen die worden geboden aan de medewerkers. Ook lag de nadruk op een betere dienstverlening voor inwoners en werd de jury verteld dat Tilburg soms wars is van hiërarchie en probeert te leren van dingen die niet goed gaan.

Stevige concurrentie

,,Er was stevige concurrentie en dat maakt ons extra trots dat we tot de drie finalisten behoren”, zegt gemeentesecretaris Marcel Meijs. ,,We staan er als Tilburg voor dat we niet alleen het beleid uitvoeren, maar dat we doen wat nodig is voor de stad. Met die mentaliteit willen we straks als winnaar uit de bus komen. Nog nooit is deze prestigieuze verkiezing gewonnen door een gemeente. Tilburg wil graag de eerste zijn.”

De drie overgebleven finalisten moeten nu een werkbezoek organiseren. Op 19 november wordt duidelijk of ProRail, het Centraal Justitieel Incasso Bureau of de gemeente Tilburg met de eer gaat strijken. De uitslag wordt dan bekendgemaakt in de Ridderzaal in Den Haag.