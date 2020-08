Gemeente Tilburg sluit pand autoverhuurder KAV, maar verhuur blijft mogelijk

Hippe sneaker- en kledingke­ten redt het niet: Rib.Eye.Steak in Tilburg failliet

15:48 Bij de opening was het nog een complete chaos, vier jaar later valt alweer het doek. Sneaker- en kledingketen Rib.Eye.Steak is failliet. De vier vestigingen - waarvan de hoofdvestiging in Tilburg - zijn nog wel nog open om de voorraden leeg te verkopen, zo geeft de Tilburgse curator J.M. Molkenboer aan.