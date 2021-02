Gemeente Tilburg sluit Spoorpark, duizenden aanwezigen moeten naar huis: ‘Erg jammer dat het zo eindigt’

Graffiti­kunst­werk nu al in verval, restaure­ren vindt Goirle te duur

11:30 GOIRLE - Het is krap vier jaar oud en nu al is het graffitikunstwerk in het fietstunneltje in Goirle in verval. Op sommige plekken laten de beeltenissen los. De gemeente Goirle gaat het niet opknappen, ondanks dat het nog maar zo jong is. Reden: het is te duur.