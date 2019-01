Gemeente Tilburg wacht met reactie na Chroom-6 rapport

TILBURG - Eindelijk horen de Tilburgse werklozen welk risico ze hebben gelopen tijdens het schuren van de treinen bij re-integratiebedrijf tROM. Maar of er ook een financiële compensatie komt, is nog maar de vraag. Hoe anders was dat bij Defensie.

31 januari 2019 is de dag waar de chroom-6 slachtoffers in Tilburg al lange tijd op wachten. Op deze datum worden de resultaten van het RIVM onderzoek gepresenteerd. Welke gevaren liepen de werklozen in Tilburg terwijl zij de chroomverf, die goed beschermt tegen roest, van de treinen afschuurden tussen 2004 en 2012?

Quote We willen eerst alles goed bekijken en bestuderen, voordat we met een reactie komen. Maar dat doen we wel echt zo snel mogelijk Gemeente Tilburg De antwoorden daarop lieten lang op zich wachten. Eind 2016 gaf de gemeente Tilburg een onafhankelijke commissie al opdracht om alles uit te zoeken, maar die commissie had steeds meer tijd nodig. Tot frustratie van de slachtoffers. Inmiddels ligt de datum vast: 31 januari zijn alle betrokkenen uitgenodigd voor de infobijeenkomst.

Nog even geduld

Na die presentatie eind deze maand zal de onderzoekscommissie de gemeente Tilburg (die zegt dat ook zij de resultaten die dag pas te zien krijgt) voorzien van advies. Als reactie laat de gemeente daarom nú alvast weten die dag NIET in te gaan op een eventuele financiële regeling of andere maatregelen. ,,We willen na de 31ste eerst alles goed bekijken en bestuderen, voordat we met een reactie komen. Maar dat doen we wel echt zo snel mogelijk”, geeft een gemeentewoordvoerder aan.

,,Ook wij zitten al lang te wachten op de uitkomst van het onderzoek. Het zou er in september vorig jaar al zijn. We hebben eerder al iedereen een tegemoetkoming van vijfhonderd euro betaald voor de vertraging. We snappen echt dat mensen onrustig en onzeker zijn en komen er daarom ook zo snel mogelijk er op terug.” Hoe snel wil de gemeente niet zeggen. Weken, maanden. Het is nog even de vraag.

Defensie