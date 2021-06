Gemeente trek 825.000 euro uit voor herinrichting Keienbijters in Gilze, werk start na zomervakantie

Schipperen en schaken bij programma en kaartver­koop voor komend theatersei­zoen

24 juni DEN BOSCH/TILBURG/VEGHEL - Even open, de deuren weer dicht, voorstellingen cancellen of toch later inhalen, en met welke capaciteit. Het was puzzelen geblazen bij de theaters het afgelopen seizoen. En nog. Al hebben ze bij Theaters Tilburg, Theater aan de Parade in Den Bosch en De Blauwe Kei in Veghel inmiddels wel geleerd flexibel te zijn.