Gemeente wil in 2020 meerdere grote muurschilderingen in de stad, kunstenaar Erik Veldmeijer trapt alvast af

Het begint met het werk van Veldmeijer aan de Koopvaardijstraat, volgend jaar moeten er meerdere soortgelijke werken in Tilburg verschijnen (vermoedelijk ook van andere kunstenaars). Daarbij is de gemeente wel afhankelijk van tips van de inwoners.



Waar moeten ze komen te staan? ,,We horen dan het liefste van mensen de exacte locatie. Dus niet ‘in de Reeshof’, maar ‘dit en dit muurtje in de Reeshof’. Het helpt natuurlijk als de tipgevers ook de eigenaar van de muur zijn, anders nemen wij met de eigenaren contact op.”



Voorwaarde is wel dat de muur duidelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg, onderdeel is van de openbare ruimte en dat er veel verkeer langskomt. Hoeveel muurschilderingen er komend jaar moeten verschijnen, is nog niet bekend. ,,Dat gaan we bedenken en testen. In en met de stad.”



Plekken aandragen? Dat kan via experimenten@tilburg.nl, en drop mooie plekken hier.