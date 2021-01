Gemeente wil stokje steken voor ‘evenement’ van RAW, maar stadswandeling gaat tóch door

Dus kon er zaterdag en zondag gewandeld worden door Tilburg, maar niet langs vooraf vastgestelde tussenstops. ,,Dan mag het wel”, vertelt Leander Willemstein van RAW. ,,Samen met het team hebben we twee stadswandelingen gemaakt langs Tilburgse bezienswaardigheden. Wandelaars kopen bij ons een boekje met daarin de route en uitleg over de markante punten.” Het was zaterdag al direct een succes. ,,We hadden 150 boekjes laten drukken, maar die waren zaterdag al op. We hebben er snel 400 bij laten maken.”

‘Je kan niet veel anders’

De twee bevriende stellen Laura, Etienne, Mark en Manon zijn vanuit Eindhoven gekomen voor de wandeling door hun oude studentenstad. Laura: ,,Ik zag het op facebook en het leek me leuk. Je kunt nu in deze tijd niet veel anders dan wandelen.” Onderweg valt het Etienne al snel op dat er in Tilburg veel veranderd is sinds hij er tien jaar geleden vertrok. ,,Alleen het station al. Zo anders.” De route gaat halverwege de Noordstraat naar rechts, maar Mark wil even kijken bij zijn oude kamer boven De Burgerij. ,,Ze waren toen net open. Met huisgenoten aten we vaak in de binnentuin.”

Route

De route loopt via onder andere de Noordhoekring en Oude Markt naar het Piusplein. Daar pauzeren Sascha van Vessum en haar vriend Ad Aarts. Sascha: ,,Ik woon in Haarlem, Ad in Tilburg. We hebben samenwoon-plannen dus de wandeling is een leuke manier om Tilburg nog beter te leren kennen, hoewel ik veel dingen wel herken.”

Voor Ad heeft de route maar één nieuwtje: ,,Ik wist niet dat we Stadsbrouwerij Tilburg hadden. Ik kende enkel die aan de Piushaven.” Vriendinnen Yvette Vrijsen en Simone de Hond stoppen ook even om wat warms te drinken. Eigenlijk lopen ze ‘zwart’ mee, bekennen ze. ,,De boekjes waren op toen we wilden starten. Nu lopen we op aanwijzingen die we bij de start kregen.”, vertelt Simone. Yvette vindt het jammer dat ze het boekje mist. ,,We organiseren voor de vriendengroep meestal een Tilburgse quiz. Dus met dat boekje hadden we weer vragen kunnen bedenken.” De wandeling zelf vinden ze erg leuk: ,,Goed dat er wat georganiseerd wordt en dat de horeca zo wat inkomsten heeft. En wij hebben er een leuke wandeling mee. Want dat de rondjes die we nu al de hele tijd lopen, hangen me toch wel een beetje de keel uit!”