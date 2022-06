Gemeenten bakkeleien bij de rechter over wegversmalling: ‘Vrachtverkeer hoort niet in de bossen thuis’

Mexicaanse kunstenaar kijkt zijn ogen uit in Esbeek: ‘Het is hier net één grote familie’

ESBEEK - Helemaal vanuit de grote Mexicaanse stad Guadalajara naar het kleine Esbeek. José Luis López Galván verblijft als artist in residence al een maand in een voormalige handwerkgebouw achter de kerk. Daar brengt hij nog twee maanden door om Esbeek via zijn kunst vast te leggen.

21 juni