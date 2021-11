Gemeenteraad Goirle draagt Mark van Stappershoef weer voor als burgemeester

‘Zonderlin­ge actie’ van man uit Loon op Zand, maar is het ontucht?

BREDA – Een 45-jarige man uit Loon op Zand liep over straat en kwam een kind van 5 jaar oud tegen. Hij tilde haar op, hield haar stevig tegen zijn borst en draaide haar in het rond. Zijn hoofd gaat kort in de richting van de hare, is op videobeelden te zien. De man is vervolgd voor ontucht.

16:56