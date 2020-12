Gemeenteraad Hilvarenbeek: ‘Liefst geen groot aantal arbeidsmigranten bijeen'

Silvia Bloemsma (LEV) was van die uitleg niet onder de indruk. ,,Die afspraken worden gemaakt door onze bestuurders, die worden niet altijd gedragen door de gemeenteraad." Hoewel Ko Hamelink wel liet weten dat uiteraard niemand tegen Europese wetgeving in wil gaan. ,,We willen gaan over de lokale vraag. Het is niet logisch om voorzieningen te treffen voor werknemers die in Waalwijk gaan werken." Een punt waar ook het CDA achter staat overigens.