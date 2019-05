Gemeenteraad roept op tot huldiging: ‘Tilburg is trots op Duncan’

Vandalisme in Leijpark: drie bomen zwaar beschadigd

10:23 TILBURG - In het Leijpark in Tilburg zijn drie bomen ten prooi gevallen aan vandalisme. Bij twee is een deel van de bast beschadigd, een andere is doormidden gebroken. ,,En die was toch twee handen dik. Dat doe je niet makkelijk", zegt Leijpark-kenner Henk de Winter.