Gemeenteraden zoeken creatieve vergaderopties in coronatijd

TILBURG - Het is een wat desolate aanblik. Burgemeester Mark van Stappershoef die samen met griffier - op uiteraard gepaste afstand - in een lege raadszaal zit. Na een kleine minuut kijkt de voorzitter van de gemeenteraad van Goirle op zijn horloge. ,,Er was een raadsvergadering uitgeschreven, maar er is geen raadslid aanwezig. Dat betekent dat het quorum niet is gehaald en er ons niets anders rest dan de vergadering te verzetten.”

Dit kleine ‘toneelstukje’ maandagmiddag, niet oneerbiedig bedoeld, is nodig om te kunnen voldoen aan de Gemeentewet. Een gemeenteraad kan alleen besluiten nemen als de helft plus 1 van het aantal raadsleden echt lijfelijk aanwezig is. Behalve dan als dit zogenoemde quorum tijdens een eerdere vergadering niet is gehaald. Dat was maandagmiddag in Goirle dus het geval, wat het mogelijk maakte om dinsdag wel met maar drie raadsleden aanwezig besluiten te nemen.

Het is een van de creatieve oplossingen die in onder meer Loon op Zand wordt overwogen, woensdagvanavond bespreken de fractievoorzitters dat. ,,Er moet hoe dan ook worden vergaderd", kondigde burgemeester Hanne van Aart al aan. In Oisterwijk wordt de raadsvergadering van 16 april in elk geval geannuleerd. In Hilvarenbeek worden alle vergaderingen tot 7 mei opgeschort om vanaf 14 mei digitaal te gaan vergaderen.

Mogelijk gaat een spoedwet voor digitale besluitvorming soelaas bieden vanaf 9 april. Voorwaarde is dat die vergadering openbaar blijft en live te volgen is via een videoverbinding. Voor Goirle en Hilvarenbeek is er al een live-stream van de vergaderingen. ,,Technisch liggen er nog wat uitdagingen, maar dat moet lukken", aldus griffier Maarten Janus van Hilvarenbeek.